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  4. Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

, 8:24 | Ниса Мурзанаева Видео 3

Двое из трех получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ТАСС/Киселева Екатерина

Врачи утверждают, что жизни пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже ничего не угрожает. При этом известно — двое из трех получивших ранения юношей находятся в тяжелом состоянии. Ситуацию прокомментировал главный врач областной клинической больницы Руслан Белоус. По словам медика, в детской клинической больнице прооперированы два 17-летних пациента.

«Один — в средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в отделении детской политравмы, второй — в реанимации в тяжелом состоянии, но оба компенсированные», — сообщил главврач.

В Министерстве здравоохранения РФ по Амурской области рассказали о самочувствии третьего пострадавшего при стрельбе в учебном заведении города Благовещенска. Представитель ведомства заявил, что состояние 20-летнего молодого человека оценивается как стабильно тяжелое. Он проходит лечение в реанимации городской клинической больницы, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа в городе Благовещенске, где погибли два человека.

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