Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Александра Пархомчика

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел».

Накануне героем нашего сюжета стал 14-летний Александр Пархомчик. Неосторожный вывих руки спровоцировал огромную опухоль, поразившую кость. Шансы вернуться к нормальной жизни у Саши есть — если вовремя заменить пораженный сустав специальным эндопротезом, но для этого надо собрать миллион 650 тысяч рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 9 миллионов 867 тысяч 182 рубля.

Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Демьяну Демкиве.