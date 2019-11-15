Тело зверски убитой девушки нашли в московском парке «Лосиный остров»

В Москве обнаружили тело убитой девушки. Его нашли 14 ноября на территории национального парка «Лосиный остров» — крупнейшего лесного массива столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, жертву обнаружили в бетонной трубе посреди леса. Имя девушки неизвестно. Ее личность устанавливает полиция. На вид убитой от 25 до 30 лет. Злоумышленник нанес ей не менее 20 ножевых ранений.

На месте работает опергруппа и криминалисты.

Московский парк «Лосиный остров» не впервые становится местом преступления. 19 лет назад за расправы над женщинами и девушками в этом лесу осудили 15-летнего маньяка Александра Ершова. На его счету четыре убийства и два покушения на убийства.

Подросток подкарауливал жертв в парке, наносил им многочисленные удары ножом, некоторых жертв насиловал. На допросах молодой человек признался, что его по непонятным причинам тянуло именно в этот массив. Впоследствии Ершова признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в убийстве студентки историка Соколова переведут в СИЗО.