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  4. Обвиняемого в убийстве студентки историка Соколова переведут в СИЗО

Обвиняемого в убийстве студентки историка Соколова переведут в СИЗО

, 23:56 | Василий Заика Видео 76

По словам адвоката Александра Почуева, историк в настоящее время содержится в ИВС, и некоторое время будет принимать участие в следственных действиях.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

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Адвокат обвиняемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что в ближайшее время его подзащитного должны перевести в СИЗО.

По словам юриста, бывший доцент СПбГУ в течение некоторого времени будет принимать участие в следственных действиях.

«Его еще не перевезли в СИЗО. Он еще будет принимать какое-то участие в следственных действиях и, предположительно, в понедельник его перевезут в СИЗО», — сказал Александр Почуев.

Адвокат отметил, что в настоящий момент Олег Соколов содержится в изоляторе временного содержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката. По словам представителя защиты, у бывшего доцента СПбГУ в настоящее время денег нет.

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