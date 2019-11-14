Обвиняемого в убийстве студентки историка Соколова переведут в СИЗО

Адвокат обвиняемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что в ближайшее время его подзащитного должны перевести в СИЗО.

По словам юриста, бывший доцент СПбГУ в течение некоторого времени будет принимать участие в следственных действиях.

«Его еще не перевезли в СИЗО. Он еще будет принимать какое-то участие в следственных действиях и, предположительно, в понедельник его перевезут в СИЗО», — сказал Александр Почуев.

Адвокат отметил, что в настоящий момент Олег Соколов содержится в изоляторе временного содержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката. По словам представителя защиты, у бывшего доцента СПбГУ в настоящее время денег нет.