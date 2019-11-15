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Иностранца изрубили топором и застрелили на юго-востоке Москвы

, 12:08 | Игорь Рязов 97

На гражданина Азербайджана совершили нападение на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленники скрылись на микроавтобусе.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Гражданина Азербайджана изрубили топором и застрелили на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 32-летний мужчина скончался в больнице.

На теле убитого обнаружили множественные раны от ударов топором. Также ему дважды выстрелили в голову. Убитый был наемным рабочим, он перевозил деньги.

По информации 5-tv.ru, нападение на погибшего совершили на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленники забрали у мужчины деньги и скрылись на микроавтобусе Dodge Caravan. Правоохранители ведут поиск подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ограблении уроженцев Средней Азии в Москве. Злоумышленниками оказались люди, перед этим совершившие разбойное нападение.

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