Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска

Директору охранного предприятия, чей сотрудник допустил проход в здание колледжа в Благовещенске студента с оружием предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Мужчина в настоящий момент задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)».

Также в следственном отделе находится охранник, который допустил халатность во время службы и впустил вооруженного юношу. В результате чего — погиб один человек, еще трое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.