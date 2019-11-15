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  4. Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска

Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска

, 12:27 | Нюра Незванова Видео 29

Сотрудник охранного предприятия впустил в учебное учреждение студента с оружием.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; СК РФ

Директору охранного предприятия, чей сотрудник допустил проход в здание колледжа в Благовещенске студента с оружием предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Мужчина в настоящий момент задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)».

Также в следственном отделе находится охранник, который допустил халатность во время службы и впустил вооруженного юношу. В результате чего — погиб один человек, еще трое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.

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