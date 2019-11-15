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«Сможет смотреть ток-шоу»: Адвокат об условиях содержания доцента Соколова в СИЗО

, 15:32 | Ниса Мурзанаева Интервью 197

Правозащитник призвал журналистов и общественность к этике. Теперь обвиняемый в убийстве сможет видеть новости о себе по телевизору в камере.

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Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; 5-tv.ru

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Доцента Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над студенткой, переводят в СИЗО. Адвокат историка Александр Почуев рассказал об условиях содержания, которые предоставят экс-преподавателю в камере заключения.

«Сейчас он будет этапирован в следственный изолятор. И там безусловно будет телевизор, конечно. Все, что сейчас показывают, будет транслироваться в его камере. Еще один момент, когда нужно отслеживать этику», — заявил правозащитник.

Адвокат обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко призвал общество и СМИ соблюдать этику. Теперь обвиняемый в убийстве сможет видеть новости о себе по телевизору в камере.

«Сможет смотреть новостные ленты. В том числе, ток-шоу. Поэтому от лица защиты еще раз призываю к этичности прессу и общественности», — сказал Александр Почуев.

Олег Соколов принял участие в следственном мероприятии, в ходе которого показал, как расчленил труп убитой девушки. Также обвиняемый продемонстрировал, как выбрасывал в реку Мойку останки погибшей. Во время проведения эксперимента корреспондент МИЦ «Ивестия» спросил у доцента, сожалеет ли он о содеянном.

«Да, раскаиваюсь», — признался Олег Соколов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчленивший студентку доцент предложил ее семье оплатить похороны.

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