«Сможет смотреть ток-шоу»: Адвокат об условиях содержания доцента Соколова в СИЗО

Доцента Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над студенткой, переводят в СИЗО. Адвокат историка Александр Почуев рассказал об условиях содержания, которые предоставят экс-преподавателю в камере заключения.

«Сейчас он будет этапирован в следственный изолятор. И там безусловно будет телевизор, конечно. Все, что сейчас показывают, будет транслироваться в его камере. Еще один момент, когда нужно отслеживать этику», — заявил правозащитник.

Адвокат обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко призвал общество и СМИ соблюдать этику. Теперь обвиняемый в убийстве сможет видеть новости о себе по телевизору в камере.

«Сможет смотреть новостные ленты. В том числе, ток-шоу. Поэтому от лица защиты еще раз призываю к этичности прессу и общественности», — сказал Александр Почуев.

Олег Соколов принял участие в следственном мероприятии, в ходе которого показал, как расчленил труп убитой девушки. Также обвиняемый продемонстрировал, как выбрасывал в реку Мойку останки погибшей. Во время проведения эксперимента корреспондент МИЦ «Ивестия» спросил у доцента, сожалеет ли он о содеянном.

«Да, раскаиваюсь», — признался Олег Соколов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчленивший студентку доцент предложил ее семье оплатить похороны.