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  4. Известный математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил «Крота»

Известный математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил «Крота»

, 17:07 | Нюра Незванова 51

В настоящий момент ученый находится в реанимации.

Фото: Litbook.ru

Тема:
Отравление Бари Алибасова 101

Известный математик Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». В настоящий момент он находится в реанимации в токсикологическом отделении.

Как стало известно 5-tv.ru, 92-летний мужчина перепутал жидкость с водой, которая стояла в ванной комнате. По словам его сына, пожилой мужчина мог не понять, что делает в силу возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожей истории, которая произошла с Бари Алибасовым, выпившим по ошибке токсичную жидкость. Некоторое время продюсер находился в реанимации и долго восстанавливался после отравления. Бари Каримович говорит, что все еще ощущает последствия ожога и, по словам врачей заживать раны будут еще долго и очень постепенно.

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