Подруга убитой Ещенко опубликовала их переписку о доценте Соколове

Подруга жестоко убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко Евгения Лукьянова обнародовала их личную переписку. Девушки на протяжении двух лет жили в одной комнате студенческого общежития, и между ними сложились доверительные отношения.

Из переписки, в частности, следует, что Женя была в курсе близких отношений Насти со своим преподавателем по истории, доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который сейчас обвиняется в ее убийстве.

«А маме и папе не говорила?» — спрашивает бывшая соседка про отношения с доцентом.

«Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал», — отвечает Настя.

ВКонтакте / Женя Лукьянова

Не нужно быть профессиональным психологом, чтобы разглядеть в сообщениях убитой девушки одиночество и грусть. Сквозь переписку сквозит ранимость, неуверенность в своих действиях, упоминания о детских мечтах.

«Еще и усталость от университета, переезды, я живу между его домом и общагой. Я стараюсь, я не бросила начало XX века (вероятно, имеется в виду период изучения истории — Прим.ред.), стараюсь себя не забивать. От этого ни мне, ни ему не хорошо. Да и просто разговоров не хватает, простых и чистых», — пишет Настя.

ВКонтакте / Женя Лукьянова

Как известно, у Соколова от первого брака есть уже взрослые дети, и ранее в прессе появлялись сообщения, что якобы Ещенко с ними конфликтовала, что и могло стать причиной вспышки гнева у Соколова и последующего убийства.

«А ты общаешься с детьми?» — спросила ее Женя.

«Нет, не общаюсь, и он не хочет», — говорит она.

ВКонтакте / Женя Лукьянова

Когда однажды Настя приехала погостить к родителям в кубанскую станицу Старовеличковская, они с подругой упомянули, вероятно, супругу Соколова, а точнее — в курсе ли она про присутствие в личной жизни историка его ученицы.

«Женя, привет. Я наконец-то приехала домой и могу спокойно тебе написать. Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение», — делится она.

В последнем фрагменте переписки, Настя рассуждает о выборе научного руководителя для диссертации, однако признается, что боится.

«Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное… Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать», — написала она.

ВКонтакте / Женя Лукьянова

В целом, по словам Евгении, Анастасия «очень сильно и очень чисто любила Соколова», во всем его поддерживала, ухаживала за ним, когда он болел. Темой Наполеона Бонапарта, в которой Соколов является всемирно признанным специалистом, она занялась вынужденно, хотя ее саму больше привлекала история России XX века, и она чувствовала, что теряет себя в научном плане. Кроме того, она оказалась обязанной участвовать в многочисленных исторических реконструкциях, которые проводил ее возлюбленный.

14 ноября продолжаются следственные действия с участием Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Ещенко. По версии следствия, 9 ноября он трижды выстрелил в девушку, предположительно, после конфликта. Доцент около суток хранил тело погибшей в своей квартире в центре Петербурга. Потом мужчина, по версии следствия, расчленил тело и отнес останки к реке Мойке, где пытался их утопить.