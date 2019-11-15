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  4. Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист

Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист

, 19:20 | Анастасия Игонина Видео 340

По словам адвоката обвиняемого, Соколова в ближайшее время должны этапировать в СИЗО.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Доцент Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки, сидел в ИВС в одной камере с рецидивистом. Об этом прессе рассказал адвокат мужчины Александр Почуев.

По словам адвоката, слухи о том, что в изоляторе временного содержания — ИВС — Соколов находился вместе с преступником-рецидивистом, верны. Однако самому доценту из-за такого соседства ничего не угрожало.

«Да, на данный момент — действительно с рецидивистом. Но рецидивист не агрессивен, на данный момент нареканий на содержание в ИВС нет», — подчеркнул Почуев во время общения с журналистами.

После следственного эксперимента Соколова, как сообщает его адвокат, должны этапировать в СИЗО. С кем он будет находиться в одной камере там — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, для чего Олега Соколова привезли на следственный эксперимент в каске и бронежилете.

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