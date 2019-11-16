Видео: Пользователи сети восхищены танцем Джокера, снятым с другого ракурса

Танец Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса на ставшей знаменитой после выхода картины лестнице в Бронксе сняли с другого ракурса. Запись, сделанная, по всей видимости на мобильный телефон, появилась в аккаунте Culture Crave в Twitter 14 ноября и набрала уже более двух миллионов просмотров.

«Счастливый поклонник наблюдал сцену на лестнице из „Джокера“ в реальном времени», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах актер Хоакин Феникс в образе главного злодея вселенной DC Comics готовится к съемкам, разминается, потирает ногу и начинает танцевать, выбрасывая по ходу дела сигарету.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, премьера «Джокера», которая состоялась 3 октября, ознаменовалась скандалами. Некоторые зрители в США требовали запретить показ из-за множества сцен насилия с применением оружия.