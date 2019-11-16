Фото: в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар на складе с яйцами

Склад на территории Нижнетагильской птицефабрики в Свердловской области загорелся утром 16 ноября. Об этом 5-tv.ru сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:45 по местному времени (06:45 по московскому времени). По предварительной информации огонь вспыхнул в цехе, где складировались яйца в горючей упаковке.

Сведения о пострадавших не поступали. Известно, что при пожаре самостоятельно эвакуировались 20 сотрудников птицефабрики. Пожарным удалось локализовать огонь на площади около 400 квадратных метров. На месте продолжают работать восемь единиц техники и 32 сотрудника МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре на складе лесоторговой базы в Ставрополье.