На Ставрополье полыхает склад лесоторговой базы

Склад лесоторговой базы полыхает в городе Михайловск Ставропольского края. Как стало известно 5-tv.ru, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.

На открытой территории горят пластиковые мешки. К ликвидации возгорания привлечен 41 человек и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. По информации регионального МЧС, в настоящий момент угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего предстоит выяснить дознавателям, будет проведена соответствующая проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал трогательное видео — тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка. Героический поступок сотрудника МЧС вызвал уважение и восхищение у многочисленных пользователей сети.