  1. Пятый канал
  4. На Ставрополье полыхает склад лесоторговой базы

На Ставрополье полыхает склад лесоторговой базы

, 6:14 | Василий Заика 14

Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Склад лесоторговой базы полыхает в городе Михайловск Ставропольского края. Как стало известно 5-tv.ru, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.

На открытой территории горят пластиковые мешки. К ликвидации возгорания привлечен 41 человек и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. По информации регионального МЧС, в настоящий момент угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего предстоит выяснить дознавателям, будет проведена соответствующая проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал трогательное видео — тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка. Героический поступок сотрудника МЧС вызвал уважение и восхищение у многочисленных пользователей сети.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

6:44
Николай Носков готов выйти на сцену после тяжелого инсульта
6:29
Из-за снежного циклона в семи селах Хабаровского края отключили электричество
6:14
На Ставрополье полыхает склад лесоторговой базы
6:01
Стас Пьеха хочет, чтобы его сын переехал в Москву и он мог чаще его видеть
5:46
«Сначала взрыв был!»: Очевидец рассказал о пожаре в московской многоэтажке
5:29
Как прошло первое за долгое время выступление Петра Чернышева

Сейчас читают

Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев