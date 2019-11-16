«Красотки»: Гузеева и Пугачева очаровали подписчиков в сети

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина появился совместный снимок Примадонны и телеведущей Ларисы Гузеевой на съемочной площадке, сообщает Дни.ру. Алла Борисовна позирует в синем спортивном костюме, а телеведущая в блестящем черном платье.

«Милая Алла с Ларисой Гузеевой», — подписан снимок в профиле Елизаветы Галкиной.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Фолловеры подметили, что милой на фото получилась и ведущая программы «Давай поженимся!», а также отметили ее необычный образ. Костюм Пугачевой привел в восторг пользователей, и они написали свои комплименты звездам в комментариях.

«Милая Алла и милая Лариса Гузеева»;

«Красотки»;

«Из Гузеевой конфетку сделали, даже не признать»;

«Алла Борисовна, красота. Костюмчик прямо только для вас»;

«Обе молодые и красивые женщины!»;

«Очаровашки!!!!!!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой прикупила обновки в ГУМе.