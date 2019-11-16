«Красотки»: Гузеева и Пугачева очаровали подписчиков в сети

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина появился совместный снимок Примадонны и телеведущей Ларисы Гузеевой на съемочной площадке, сообщает Дни.ру. Алла Борисовна позирует в синем спортивном костюме, а телеведущая в блестящем черном платье.
«Милая Алла с Ларисой Гузеевой», — подписан снимок в профиле Елизаветы Галкиной.
Фолловеры подметили, что милой на фото получилась и ведущая программы «Давай поженимся!», а также отметили ее необычный образ. Костюм Пугачевой привел в восторг пользователей, и они написали свои комплименты звездам в комментариях.
«Милая Алла и милая Лариса Гузеева»;
«Красотки»;
«Из Гузеевой конфетку сделали, даже не признать»;
«Алла Борисовна, красота. Костюмчик прямо только для вас»;
«Обе молодые и красивые женщины!»;
«Очаровашки!!!!!!» — отметили фолловеры.
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