Обнаженная Волочкова опубликовала пикантное фото в ледяной купели

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться своими привычками здорового образа жизни. На этот раз звезда опубликовала фото из ледяной купели на своей странице в Instagram. Только фото получилось несколько откровенным — банные веники едва скрывают интимные части тела танцовщицы.

«Ледяная купель — очищение души и тела от любого негатива», — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

По словам артистки, холодная вода ей крайне необходима для поддержания бодрости и тонуса мышц. Фолловеры восхитились Анастасией и написали комплименты в комментариях.

«Красотка»;

«Как всегда прекрасная»;

«Отличное очищение духа и тела», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диетолог изучила продуктовую корзину Анастасии Волочковой и вынесла свой вердикт.