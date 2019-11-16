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Петербургский инкассатор похитил кругленькую сумму из банкоматов города

, 20:56 | Анастасия Игонина 200

По информации МВД, мужчина применял профессиональные знания, чтобы незаконно изымать деньги.

Фото: www.globallookpress.com / 54° / Felix Koenig

В Петербурге перед судом отвечать придется мужчине, который украл из городских банкоматов крупную сумму. Обвиняемый работал инкассатором и, по версии следствия, успел незаконно присвоить более 8,5 миллиона рублей.

Профессиональные навыки помогали мужчине совершать преступления. Ему было хорошо известно устройство банкоматов, поэтому обвиняемый без особого труда вскрывал терминалы отмычкой и внедрял самодельную видеокамеру.

«Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмычку и видеокамеры нашли у экс-инкассатора дома во время обысков. Установлено, что орудовал мужчина в трех районах Петербурга — Московском, Красносельском и Невском. Преступления совершались чуть больше года — с ноября 2017-го по декабрь 2018-го. За это время было украдено больше 8,5 миллиона рублей.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере». Дело передано в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники нашли новый способ красть деньги с банковских карт.

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