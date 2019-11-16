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  4. Топалов оценил очень сексуальное фото Регины Тодоренко

Топалов оценил очень сексуальное фото Регины Тодоренко

, 19:13 | Мия Субботина Фото 98

Телеведущая поделилась эротичным снимком на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram. Девушка напомнила подписчикам, что вышел новый выпуск ее YouTube-шоу «Пятница с Региной» и пора его смотреть.

На такое соблазнительное фото муж телеведущей Влад Топалов отреагировал крайне эмоционально: оставил под постом более десятка комментариев со смайликом в виде огня. Фолловеры экс-ведущей «Орла и решки» остались в восторге от сногсшибательного снимка и засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.

Instagram @reginatodorenko

«Красотка»;

«Ой, ой, ой, зачем же так горячо»;

«Как всегда сногсшибательна»;

«Шикарная»;

«Богиня», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко успокоила фанатов и сообщила, что больше не ищет гадалку.

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