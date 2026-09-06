Человек погиб в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Другая мирная жительница получила ранения.

Атака БПЛА в Белгородской области 6 сентября: новости

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Один мирный житель погиб и один получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

«Ночью в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте», — заявили в публикации оперштаба в МАКС.

Кроме того, пострадала мирная жительница — у нее проникающее ранение брюшины, а также открытые переломы рук и множественные осколочные раны. Ее доставили в Борисовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Машина полностью сгорела.

Ранее 5 сентября мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области. Еще один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, его оперативно госпитализировали в районную больницу.

С начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины территория России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Боевики наносят удары с применением БПЛА и ракетного вооружения. При этом целями противника часто становятся гражданские объекты, жилые здания и транспортные средства

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