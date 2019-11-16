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«Мама, я готова ехать во Францию»: Лиза Галкина показала, как изучает иностранный язык

, 18:37 | Мия Субботина Видео 577

Видео поделился Максим Галкин на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный юморист и шоумен Максим Галкин похвастался успехами дочери в изучении французского языка. Шестилетняя малышка уверенно прочитала предложение на французском, а затем перевела сказанное на русский. Галкин поделился видео на своей странице в Instagram.

«Мама, ты знаешь, что я уже готова ехать во Францию», — смело заметила Лиза.

«Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!» — шутливо подписал пост Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Фолловеры восхитились успехами Елизаветы Максимовны и написали комплименты девочке.

«Какая Лиза умница. Восторгаюсь»;

«Ну все, Париж, держись»;

«Какая молодец, так аккуратно пишет»;

«Какие талантливые дети», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гузеева и Пугачева очаровали подписчиков в сети.

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