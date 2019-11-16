«Мама, я готова ехать во Францию»: Лиза Галкина показала, как изучает иностранный язык

Известный юморист и шоумен Максим Галкин похвастался успехами дочери в изучении французского языка. Шестилетняя малышка уверенно прочитала предложение на французском, а затем перевела сказанное на русский. Галкин поделился видео на своей странице в Instagram.
«Мама, ты знаешь, что я уже готова ехать во Францию», — смело заметила Лиза.
«Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!» — шутливо подписал пост Галкин.
Фолловеры восхитились успехами Елизаветы Максимовны и написали комплименты девочке.
«Какая Лиза умница. Восторгаюсь»;
«Ну все, Париж, держись»;
«Какая молодец, так аккуратно пишет»;
«Какие талантливые дети», — написали фолловеры.
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