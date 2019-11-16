Актер Гаркалин рассказал о самочувствии: «Это все утка!»

Народный артист Валерий Гаркалин прокомментировал 5-tv.ru сообщения о том, что накануне ему якобы понадобилась экстренная медицинская помощь.

«Это все утка. Я сейчас в Сочи на гастролях», — сказал актер.

Поздно вечером 15 ноября посетители одного из заведений в центре Москвы сообщили, что якобы присутствовавшему там Гаркалину была вызвана скорая помощь, причем по его же просьбе. Врачи прибыли на место, но актер категорически отказался ехать с ними в медучреждение.

По словам очевидцев, причиной плохого самочувствия 65-летнего Валерия Гаркалина могло стать алкогольное отравление.

По неподтвержденным данным, в 2008 году Гаркалин перенес инфаркт, а спустя чуть более года — еще один.