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Минобороны РФ рассекретило документы о Словацком национальном восстании

, 0:14 | Сергей Зеленский Видео 30

При всесторонней поддержке Красной Армии 75-лет назад словацкие партизаны начали борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.

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Фото, видео: Wikipedia.org, Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию в 1944 году.

Ознакомиться с материалами можно на сайте ведомства в разделе «Красные флаги над Банска-Бистрицей».

С конца августа 1944 года в разных районах оккупированной немецко-фашистскими захватчиками Словакии начали вспыхивать очаги восстания. Город Банска-Бистрица стал его центром.

Вскоре в борьбе против нацистов сражались уже около 60 тысяч жителей. Благодаря всесторонней помощи Красной Армии партизанам страна была освобождена от фашистов.

Документы Минобороны РФ свидетельствуют о мужестве и героизме участников восстания, которым приходилось вести тяжелые бои с нацистами. В частности, в шифровке с грифом «совершенно секретно» сообщается, что осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью более 4,5 тысячи человек, но этого было недостаточно.

Повстанцы обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также направить к ним военных представителей Красной Армии для координации боевых действий на месте.

Особый интерес, и не только для военных историков, представляет политдонесение с 1-го Украинского фронта о военно-политической обстановке на территории, занятой повстанцами.

«Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной Армии, которую ждут с нетерпением», — отмечается в документе.

Минобороны РФ напоминает, что публикация рассекреченных документов о помощи Красной Армии словацким партизанам и повстанцам является продолжением деятельности по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Ранее Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы о начале Второй мировой войны.

Минобороны РФ рассекретило документы о Словацком национальном восстании

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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