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Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

, 8:32 | Василий Заика Видео 38

По словам бывшего главы украинского МИД, в обществе формируется мнение, что зеркальный отвод войск — это капитуляция киевских властей.

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Фото, видео: ТАСС/Спринчак Валентин, 24tv.ua

Тема:
Украинский кризис 254

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «24 каналу» назвал зеркальный отвод войск в Донбассе успехом президента РФ Владимира Путина.

«К сожалению, у него (Владимира Путина — Прим. ред.) много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение», — заявил Павел Климкин.

По словам бывшего главы украинского МИД, среди граждан страны формируется мнение, что разведение сил вполне может являться капитуляцией киевских властей. Павел Климкин считает, что для изменения сложившейся ситуации в Донбасс необходимо направить военных наблюдателей и специализированную мониторинговую миссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на участке разведения сил в Петровском началась фаза разминирования. ОБСЕ подтверждает, что мероприятия проходят зеркально со стороны Украины и ДНР.

Тема:
Украинский кризис 254
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