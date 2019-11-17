Авария на тепломагистрали произошла во дворе на юге Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах видны вздымающиеся в воздух клубы пара. У нескольких парадных стоит вода. На месте коммунальной аварии уже работают экстренные службы. В частности, они оцепили опасный участок, чтобы никто не обжегся. По словам очевидицы, в районе находятся школа и детский садик.

Как сообщили 78.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв произошел во дворе дома № 73 по Витебскому проспекту. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 12:40.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность локализовано. В зоне разлива оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. На месте работает аварийный комиссар», — сказал пресс-секретарь компании Павел Киселев.

Он заверил, что на жильцах ремонтные работы не отразятся — квартиры отапливают и снабжают горячей водой в штатном режиме. Реальный ущерб будет возмещен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прорыве паропровода на севере Петербурга.