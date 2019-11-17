  1. Пятый канал
  4. Двор на юге Петербурга заволокло паром после прорыва трубы — видео

Двор на юге Петербурга заволокло паром после прорыва трубы — видео

, 15:19 | Игорь Рязов Видео 9

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» локализовали вытекание горячей воды. Реальный ущерб будет возмещен.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Вадим Жернов, 5-tv.ru

Авария на тепломагистрали произошла во дворе на юге Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах видны вздымающиеся в воздух клубы пара. У нескольких парадных стоит вода. На месте коммунальной аварии уже работают экстренные службы. В частности, они оцепили опасный участок, чтобы никто не обжегся. По словам очевидицы, в районе находятся школа и детский садик.

Как сообщили 78.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв произошел во дворе дома № 73 по Витебскому проспекту. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 12:40.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность локализовано. В зоне разлива оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. На месте работает аварийный комиссар», — сказал пресс-секретарь компании Павел Киселев.

Он заверил, что на жильцах ремонтные работы не отразятся — квартиры отапливают и снабжают горячей водой в штатном режиме. Реальный ущерб будет возмещен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прорыве паропровода на севере Петербурга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

15:19
Двор на юге Петербурга заволокло паром после прорыва трубы — видео
15:05
Умер снимавший знаменитостей британский фотограф Терри О’Нилл
14:54
Видео прохода задержанного украинского корабля под Крымским мостом
14:38
В Совфеде назвали «жестом доброй воли» возвращение Украине военных кораблей
14:34
«Не было времени думать»: петербуржец о том, как бросился спасать людей из упавшей в Фонтанку машины
14:23
СК направил в суды более 40 дел о хищениях на «Восточном»

Сейчас читают

Кардиолог прокомментировал смерть Никиты Исаева
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев