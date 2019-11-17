«Балетный котик»: Волочкова похвасталась любимым питомцем

Анастасия Волочкова похвасталась своим любимым питомцем. На своей странице в Instagram балерина опубликовала несколько роликов с котом по кличке Лакки.

В сторис аккаунта звезда разместила кадры, на которых кот растянулся на полу, сложив передние лапы друг на друга и выставив живот. Волочкова подчеркивает, что у нее «балетный Лакки». Анастасия поднесла камеру поближе к животному, чтобы дать подписчикам послушать, как мурлычет ее любимец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 16 Ноя 2019 в 7:10 PST

Также балерина опубликовала видео в основной ленте. В посте Волочкова приглашает своих поклонников на ее выступление. Лакки и в этом ролике оказался одним из главных героев — кот сидит на руках у хозяйки. Судя по комментариям, пушистый красавец — как сообщает URA.RU, кот породы британская шиншилла — привлек куда большее внимание фолловеров Анастасии, чем тема ролика. В комментариях многие отметили, что поставили лайк не посту, а питомцу артистки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженная Волочкова опубликовала пикантное фото в ледяной купели.