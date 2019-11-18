Следственный эксперимент с Соколовым, удаление «рук-базук»: ТОП-5 видео за неделю

За прошедшую неделю в Росси произошло немало громких событий — криминальных, медицинских и политических. 5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 11 по 17 ноября.

В Петербурге в Фонтанку упала машина. 5-tv.ru публиковал кадры момента ДТП, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. В автомобиле находились мужчина и двое маленьких детей.

В Крыму прошел допрос мужчины, подозреваемого в убийстве своей пятилетней падчерицы. Отчим ребенка показал следователям канаву, в которой, по версии следствия, пытался спрятать тело ребенка. Его показания сняли на камеру.

Доцент Соколова, обвиняемого в убийстве студентки СПбГУ, привезли на следственный эксперимент. Мужчина показал, как и где он пытался избавиться от рюкзака, в котором переносились отрубленные конечности убитой. Из-за общественного резонанса защита Соколова потребовала, чтобы его возили по городу в каске и бронежилете.

Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», перенес операцию по удалению синтола из верхних конечностей. Курировала медицинское сопровождение и хирургическое вмешательство Алана Мамаева — супруга футболиста Павла Мамаева. Именно она поделилась кадрами из операционной.

Задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские корабли покинули причал порта в Керчи. Из порта сначала отбуксировали «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск». Три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Как тогда сообщали в ФСБ, украинские военные суда незаконно пересекли госграницу РФ, не реагировали на требования остановиться и продолжали опасно маневрировать. В итоге они и их экипаж были задержаны.

Ранее 5-tv.ru опубликовал лучшие видео самых громких происшествий в период с 4 по 10 ноября.