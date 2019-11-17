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Видео: Задержанные украинские корабли покидают причал порта в Керчи

, 12:01 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 56

Как передает корреспондент МИЦ «Известия» с места событий, пределы морского порта покинул буксир «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск».

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 263

Видео, как задержанные украинские корабли покидают причал порта в Керчи, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Как передает корреспондент МИЦ «Известия» с места, пределы морского порта покинул буксир «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск».

Территория морского вокзала в настоящее время оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что передача украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на заключительном этапе. Речь идет о бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». По данным одесского издания, передача состоится в открытом море примерно в 96 километрах от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей Киеву до проведения саммита в «нормандском формате».

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 263
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