Видео: Задержанные украинские корабли покидают причал порта в Керчи

Видео, как задержанные украинские корабли покидают причал порта в Керчи, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Как передает корреспондент МИЦ «Известия» с места, пределы морского порта покинул буксир «Яны Капу», за ним последовал катер «Бердянск».

Территория морского вокзала в настоящее время оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что передача украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на заключительном этапе. Речь идет о бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». По данным одесского издания, передача состоится в открытом море примерно в 96 километрах от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей Киеву до проведения саммита в «нормандском формате».