Песков назвал обещанный Радой законопроект о Донбассе краеугольным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Киеву предстоит согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками ключевой закон об особом статусе Донбасса.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — приводит его слова ФАН.

По словам официального представителя Кремля, «нормандская четверка» (Россия, Украина, Германия, Франция) рассчитывает на то, что Незалежная «понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что работа над новым законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после того, как состоится саммит в «нормандском формате».

Запланировано, что участники этого формата встретятся в Париже 9 декабря. Предыдущие переговоры лидеров «четверки» прошли осенью 2016 года.

Будучи президентом Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», дававший «на бумаге» особый статус. Через полгода глава государства вопреки Минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в документ поправки, которые его фактически заблокировали. Срок действия этого так называемого закона истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября.