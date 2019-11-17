«Я рад, что сыграл»: Мамаев все-равно счастлив после проигрыша «Краснодару»

Товарищеский матч футбольных клубов «Ростов» и «Краснодар» в столице Кубани завершился победой 1:0 в пользу хозяев поля. Эта игра была примечательна наличием в стартовом составе ростовчан скандально известного Павла Мамаева, который впервые после освобождения из колонии дебютировал в своем новом клубе.

Команды провели на поле два тайма по 40 минут. Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев.

Несмотря на проигрыш, Мамаев настроен оптимистично.

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич (Карпин — главный тренер ФК) скажет», — сказал Мамаев, которого цитирует официальный сайт «Ростова».

До инцидента с драками в центре Москвы 8 октября 2018 года Мамаев пять лет свой карьеры посвятил именно «Краснодару», которому сегодня его клуб и проиграл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что договор Павла Мамаева с ФК «Ростов» заключен на два года и три месяца.