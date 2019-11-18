Тотал-лук: Леди Гага с розовыми волосами зажгла на свадьбе подруги

Американская исполнительница Леди Гага в очередной раз стала звездой вечера. На этот раз поп-дива сразила гостей на свадьбе подруги. Певица выбрала для торжества облегающее розовое платье с откровенным разрезом, обнажившим ее стройные ноги, и босоножки на высоком каблуке. Однако изюминкой образа стала прическа артистки — поздравить приятельницу со знаменательным событием в жизни Леди Гага пришла с розовыми волосами.

Экстравагантный стиль поп-дивы сразил не только гостей мероприятия, но и ее подписчиков. Фанаты отметили, что эксперимент с имиджем певице удался. Истинные модники и модницы оценили тотал-лук певицы, который был выполнен в соответствии с последними трендами.

Не осталось без внимания и глубокое декольте Леди Гаги, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Утонченный ряд произвел впечатление как на мужчин, так и на женщин.

В сторис в Instagram исполнительница выложила несколько коротких видео, на которых зажигает вместе с другими подружками невесты. Судя по кадрам, перед тем, чтобы оторваться на свадьбе, звезду не могли остановить ни высокие каблуки, ни длина платья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леди Гага оказалась под капельницей накануне концерта в Лас-Вегасе.