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Александр Вучич выписался из больницы

, 12:12 | Алиса Старжевская 20

Президент Сербии поблагодарил врачей и заявил, что уже в понедельник приступит исполнению своих обязанностей.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич выходит на работу после лечения в Военно-медицинской академии в Белграде. Глава страны попал в больницу из-за проблем с сердцем, пишет РИА Новости.

В своем аккаунте в Twitter Вучич выложил пост в котором объявляет дату выхода на работу и благодарит лечащих врачей за оказанную помощь. К публикации президент приложил фото записки с этим же текстом от руки.

Twitter @avucic

«Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», — пообещал Вучич.

Ранее советница главы государства по СМИ Сузана Васильевич заявляла, что состояние здоровья главы государства оценивается как стабильное, но в целях предосторожности было решено пройти лечение в ведущей больнице Белграда.

Близкий соратник президента Сербии, министр экономики и бывший градоначальник Белграда Синиша Мали поддержал президента Сербии постом в Instagram.

Instagram @mali_sinisa

«Брат мой, знаю, что не все разделяют наши мечты, и что тебе характер не позволяет много отдыхать, но прошу тебя больше заботиться о себе. Продолжаем бороться… за лучшую и более успешную Сербию», — написал Мали в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вучич поступил на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем накануне позднего вечера пятницы.

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