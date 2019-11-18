Александр Вучич выписался из больницы

Президент Сербии Александр Вучич выходит на работу после лечения в Военно-медицинской академии в Белграде. Глава страны попал в больницу из-за проблем с сердцем, пишет РИА Новости.

В своем аккаунте в Twitter Вучич выложил пост в котором объявляет дату выхода на работу и благодарит лечащих врачей за оказанную помощь. К публикации президент приложил фото записки с этим же текстом от руки.

Twitter @avucic

«Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», — пообещал Вучич.

Ранее советница главы государства по СМИ Сузана Васильевич заявляла, что состояние здоровья главы государства оценивается как стабильное, но в целях предосторожности было решено пройти лечение в ведущей больнице Белграда.

Близкий соратник президента Сербии, министр экономики и бывший градоначальник Белграда Синиша Мали поддержал президента Сербии постом в Instagram.

Instagram @mali_sinisa

«Брат мой, знаю, что не все разделяют наши мечты, и что тебе характер не позволяет много отдыхать, но прошу тебя больше заботиться о себе. Продолжаем бороться… за лучшую и более успешную Сербию», — написал Мали в блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вучич поступил на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем накануне позднего вечера пятницы.