Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

Уникальные документы, посвященные 75-летию освобождения Словакии от нацистов, рассекретило Минобороны России. Шифровки, донесения, приказы командования и заметки фронтовых журналистов опубликованы на официальном сайте ведомства. Из них можно подробно узнать о том, как словацкие партизаны при активной поддержке Красной Армии освобождали свою страну от оккупантов.

Восстание в Словакии началось в конце августа 1944-го. В нем приняли участие около 60 тысяч местных жителей. Вместе с советскими бойцами всего за три недели они очистили от немецко-фашистских захватчиков большую часть территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов.