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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

, 18:14 Эфирная новость 27

Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Второй мировой войны.

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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Уникальные документы, посвященные 75-летию освобождения Словакии от нацистов, рассекретило Минобороны России. Шифровки, донесения, приказы командования и заметки фронтовых журналистов опубликованы на официальном сайте ведомства. Из них можно подробно узнать о том, как словацкие партизаны при активной поддержке Красной Армии освобождали свою страну от оккупантов.

Восстание в Словакии началось в конце августа 1944-го. В нем приняли участие около 60 тысяч местных жителей. Вместе с советскими бойцами всего за три недели они очистили от немецко-фашистских захватчиков большую часть территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов.

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