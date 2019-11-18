Покупатели квартир в строящихся домах смогут давать рекомендации застройщикам

Уже скоро те, кто покупают квартиры в возводимых домах, смогут участвовать в строительстве. Виртуально. Передовые разработки представил глава Минстроя Владимир Якушев в Петербурге. На берегах Невы открылся первый международный форум «Цифровая трансформация строительной отрасли».

«На моменте строительства, когда дом еще на уровне фундамента, а сам гражданин уже виртуально может посмотреть. Как будет выглядеть его квартира. При этом дать рекомендации застройщикам по тому, чтобы он хотел видеть с точки зрения отделки его квартиры», — заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Минстрой сейчас проводит эксперимент. В Екатеринбурге строится школа с применением цифровых технологий. Опыт планируют внедрить при возведении других объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин одобрил строительство моста через реку Лену.