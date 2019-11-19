Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и передачу трех судов

Сегодня ситуацию на Украине обсудили по телефону российский президент Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из тем разговора была как раз передача Киеву трех украинских судов, устроивших провокацию в Керченском проливе. Этот и другие вопросы, которые затронули главы государств, особенно актуальны в связи с подготовкой к саммиту в «нормандском формате»: он запланирован на 9 декабря в Париже.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил вышеуказанную дату и предостерег от завышенных ожиданий от предстоящей встречи в столице Франции. По его словам, последняя встреча была несколько лет назад, еще осенью 2016 года, а за это время много поменялось на Украине, включая власть.

«Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», — предложил Песков.

А в Киеве продолжают накалять взаимоотношения. Утром им были переданы три задержанных после инцидента в Керченском проливе корабля. Но, как заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.