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Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

, 20:29 Эфирная новость 50

Украина даже после получения кораблей продолжит судиться с Росией в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Кейзо, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 274

В эти минуты украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» тянут в сторону Одессы два бронекатера и еще буксир «Яны Капу», которые без недели год были «под следствием» в России после попытки нарушения границы в Керченском проливе. Задержанных моряков еще в сентябре отправили по домам.

В Крыму передачу кораблей назвали сигналом, мол пора нормализовать российско-украинские отношения и напомнили про удерживаемый в Бердянске наш рыболовецкий сейнер «Норд». Тем временем как заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МИД РФ объявил, что передача задержанных кораблей Украине состоялась.

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