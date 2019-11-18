Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

В эти минуты украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» тянут в сторону Одессы два бронекатера и еще буксир «Яны Капу», которые без недели год были «под следствием» в России после попытки нарушения границы в Керченском проливе. Задержанных моряков еще в сентябре отправили по домам.

В Крыму передачу кораблей назвали сигналом, мол пора нормализовать российско-украинские отношения и напомнили про удерживаемый в Бердянске наш рыболовецкий сейнер «Норд». Тем временем как заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МИД РФ объявил, что передача задержанных кораблей Украине состоялась.