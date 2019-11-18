Дебютантки Tatler-2019 показали как готовились к балу в Доме Пашкова

В Доме Пашкова в эти минуты проходит одно из самых ожидаемых событий в конце каждого года — светский дебют тринадцати наследниц достойных и влиятельных семей России.

Девушки вышли на паркет Дома Пашкова в нарядах из последних коллекций модных дизайнеров. К этому празднику готовятся очень долго. Ведь одна из главных целей любой девушки на балу — стать его самой яркой звездой. Но это еще впереди.

А незадолго до начала мероприятия участницы бала выложили на своих страницах в Inxstagram истории о том, как они готовились к этому важному для себя событию. Закулисье подготовки в подборке 5-tv.ru.

Арина Меладзе поделилась видео в сторис на своей странице в Instagram, где приоткрыла интригу в чем же она будет кружиться на паркете Дома Пашкова. Дочь певца и продюсера Валерия Меладзе предпочла нежно-розовое пышное платье.

Наталья Горбунова также похвасталась своим платьем. Дочь миллиардера Романа Авдеева и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой предпочла белый и блестящий наряд.

Дарья Дронова не стала раскрывать секрет своего образа на балу, а лишь опубликовала серию фотографий с соблазнительным взглядом.

Instagram @dashdro

Елизавета Яковлева заинтриговала поклонников тем, каким же будет ее женственный образ. Представительница двух известных актерских династий в обычной жизни предпочитает простой городской стиль — джинсы и толстовка. Да и волосы у нее еще весной были то розового, то фиолетового цветов.

Instagram @liiiiiza__

Кристина Кесаева очаровала подписчиков изящными фотографиями в черном шелковом халатике.

«Навсегда в моем сердце», — подписала пост девушка.

Instagram @kristina_kesaeva_

Анастасия Черномырдина похвасталась по дороге на мероприятие в каких серьгах она будет блистать на паркете.

«Помчала на бал Таtlеr-2019», — подписала снимок внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина.

Мария Бордовских не стала раскрывать деталей закулисья, опубликовав лишь лаконичную фотографию.

Instagram @_whoismasha_

Валерия Евсеева поделилась совместным снимком с Александрой Гинер, Марией Бордовских и Кристиной Кесаевой, пожелав девушкам удачи на сегодняшнем мероприятии.

Instagram @leraevseevaa

Василиса Михайлова опубликовала в сторис очаровательную фотографию.

«Финальные приготовления», — написала Василиса.

Instagram @_mikhaylova_

Катерина Боярская показала, как проходит самая важная часть подготовки к балу.

«Почти готова», — подписала снимок внучка Боярского.

Instagram @boyarskaya.katerina

Александра Гинер — солистка группы COSMOS Girls опубликовала совместные фото с дебютантками и радостно объявила подписчикам о готовности.

«Мы готовы? Мы готовы!» — подписала пост девушка.

Instagram @sasha.giner

Екатерина Артемьева опубликовала нежное и очаровательное фото среди цветов, которые украшали девичью комнату для приготовлений к балу.

Instagram @kate_artemieva_

Анна Юнусова в отличие от многих девушек сохранила все в тайне и не поделилась своим нарядом в сторис. Но уверены, что к светскому выходу девушка подготовилась основательно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто стал дебютанткой бала Таtlеr в 2019 году.