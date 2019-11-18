Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Группа российских детей прибыла из Ирака в Москву на самолете МЧС РФ. Тридцать два малыша в возрасте от одного до трех лет находились в местах лишения свободы. По прилету в столицу России детей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья Министерства здравоохранения для прохождения обследования, сообщает ТАСС.

Отмечается, что четвертый по счету рейс из Ирака стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из зон вооруженных конфликтов реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.

Начиная с декабря 2018 года, в Россию из арабского государства были вывезены 122 ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобританию обвинили в сокрытии военных преступлений. Британские офицеры подделывали документы, чтобы скрывать преступления солдат в ходе операций в Афганистане и Ираке.