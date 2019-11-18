Фанаты уличили певицу МакSим в использовании фотошопа

Марина Максимова, более известная широкой публике как певица МакSим, была поймана подписчиками на использовании фотошопа. На своей странице в Instagram знаменитость выложила совместный снимок со своим аранжировщиком Сергеем Купцовым, сделанный на студии во время работы над новой песней.

«Любимый друг», — коротко подписала пост МакSим.

Немногим позднее музыкант разместил уже в своем аккаунте социальной сети аналогичное фото без фильтров и обработки. Внимательные пользователи сразу заметили разницу между двумя снимками. Кадр, опубликованный МакSим, был подвергнут коррекции — певица немного «изменила» овал лица, выровняла кожу и сделала фотографию светлее.

Instagram @maksimartist,@sergkuptsov

Фанаты исполнительницы в комментариях не смогли обойти вниманием этот факт. При этом некоторым пользователям показалось, что без фотошопа и макияжа МакSим выглядит гораздо лучше.

«Зачем фотошопить челюсть?!»

«Наконец-то хоть какая-то настоящая фотография появилась»

«Не красься, зая, ты оригинальная, просто чудо»

«Ну зачем фотошопить свое лицо, если у друга такое же фото, только не отфотошопленное?!» — недоумевают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрительница поделилась впечатлением от концерта МакSим.