В Москве расследуют смерть пятимесячного малыша, оставшегося с няней

В Москве расследуют смерть пятимесячного младенца, оставшегося дома с няней. Как сообщил Следственный комитет, мальчик утонул в ванне. Трагедия случилась вечером 18 ноября. Женщина, присматривавшая за двумя детьми, купала их и оставила на некоторое время одного из малышей в ванне с водой, пока относила в комнату второго. Когда она вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Несмотря на попытки реанимировать его, спасти мальчика не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как стало известно 5-tv.ru, 37-летней мамы погибшего в момент ЧП дома не было. Она приехала, когда ей сообщили о случившемся, и попыталась свести счеты с жизнью. Женщине вызвали скорую, которая увезла ее в психиатрическое отделение больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал шокирующую историю гибели в интернате для умственно отсталых детей 15-летней воспитанницы, которую санитарка оставила в ванне с кипятком.