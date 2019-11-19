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Эксперт раскритиковала выбранный Скулкиной для Лондона образ

, 5:47 | Светлана Александрова Фото 88

По мнению бьюти-блогера, звезда шоу Comedy Woman «вытянула» ноги, но «расширила» и без того пышные формы горизонтальной полоской на свитшоте.

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Фото, видео: Instagram @eskulkina

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина в сопровождении мамы и 11-летнего сына Олега вышла прогуляться по улицам Лондона. Снимками из поездки звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

«Лондон великолепен! Подарил нам столько незабываемых моментов, чудесных эмоций и впечатлений, замечательную солнечную погоду! Я мечтала о том, чтобы именно таким увидели Лондон Мамочка и Олежка! Наш уикенд удался», — подписала фото Скулкина.

Instagram @eskulkina

Фанаты дружно сошлись во мнении, что сын похож на Екатерину, и были поражены, как молодо выглядит мама актрисы.

«Мама???! Сколько маме лет? 26? Класс!»

«Катя, мама явно кровь единорога пьет», — удивляются комментаторы.

Однако, как пишет Teleprogramma.pro, наряд сбросившей 11 лишних килограммов звезды вызвал нарекания у специалистов. Известная бьюти-блогер Лилиана Мамотина отметила, что простой трикотажный костюм в сочетании с кроссовками идеально подходит для выходного дня, его цвет тоже идет актрисе, а вот полоска вызвала недоумение.

«К брюкам претензий нет — вертикальна полоска стройнит, вытягивает ноги. Но зачем Скулкина выбрала свитшот с горизонтальной полоской? Она отнюдь не тростинка, чтобы „расширять“ себя в верхней части. Нужно было остановиться на вертикальной полоске на всем костюме», — цитирует эксперта интернет-издание.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Скулкина рассказала, как ей удалось скинуть 11 килограммов меньше чем за месяц.

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