Грандиозная выставка сценических костюмов «Метаморфозы» открылась в Петербурге

В пространстве БДТ имени Товстоногова открылась выставка сценических декораций и костюмов «Метаморфозы». Проект благотворительный, организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга фондом «Ренессанс». На выставке представлены самые настоящие художественные миры — картины, фотографии, созданные выдающимися художниками современности. Один из них — Михаил Шемякин.

«Сделали неплохую такую выставку. Все не показано, конечно, потому что не все эскизы, тем не менее какое-то представление как я рисую костюмы можно понять», — рассказал художник и скульптор Михаил Шемякин.

Кроме того, в экспозиции представлены раритетные сценические предметы из архивов БДТ. За вековую историю театра их накопилось немало. Выставка «Метаморфозы» продлится до 17 декабря.

Ранее художник Шемякин рассказывал о том, как Путин познакомил его с Жаком Шираком.