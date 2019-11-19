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  4. Грандиозная выставка сценических костюмов «Метаморфозы» открылась в Петербурге

Грандиозная выставка сценических костюмов «Метаморфозы» открылась в Петербурге

, 10:23 Эфирная новость 23

В БДТ имени Товстоногова можно будет увидеть эскизы к спектаклям, живопись, книги и современные инсталляции художников Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Михаила Шемякина и Юрия Купера.

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Фото, видео: YouTube / Жизнь моя - Петербург и еще чего-то немного, 5-tv.ru

В пространстве БДТ имени Товстоногова открылась выставка сценических декораций и костюмов «Метаморфозы». Проект благотворительный, организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга фондом «Ренессанс». На выставке представлены самые настоящие художественные миры — картины, фотографии, созданные выдающимися художниками современности. Один из них — Михаил Шемякин.

«Сделали неплохую такую выставку. Все не показано, конечно, потому что не все эскизы, тем не менее какое-то представление как я рисую костюмы можно понять», — рассказал художник и скульптор Михаил Шемякин.

Кроме того, в экспозиции представлены раритетные сценические предметы из архивов БДТ. За вековую историю театра их накопилось немало. Выставка «Метаморфозы» продлится до 17 декабря.

Ранее художник Шемякин рассказывал о том, как Путин познакомил его с Жаком Шираком.

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