«Зависть и ненависть»: муж Собчак пожаловался на травлю и фейки в интернете

Театральный режиссер Константин Богомолов, женившийся в сентябре на телеведущей Ксении Собчак, пожаловался на травлю и фейки. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Зависть и ненависть вызывают помутнение рассудка», — начал свой пост Богомолов.

Instagram @konbog75

По его словам, в последние дни «доброжелатели» начали распространять в сети видео с «отвратительной» сценкой. При этом они утверждают, что ролик был снят в театре, которым руководит новый муж Собчак.

«Конечно, подобные фейки радостно подхватывают те, кому неприятны мои успехи и успехи нашего театра, его обновление, его планы», — подчеркнул режиссер.

Он добавил, что хейтеры также лгут про появление в театре нормы, цены на билеты, происходящем на сцене и многом другом. Богомолов пообещал, что театр будет работать без оглядки на эти слухи.

«Мы будем и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно, классично и современно, доступно и элитарно. Честно и без компромиссов. Для всех», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов живут раздельно спустя два месяца после свадьбы.