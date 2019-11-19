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  4. Фигурист Игорь Бобрин рассказал, как решился уйти от первой жены к Бестемьяновой

Фигурист Игорь Бобрин рассказал, как решился уйти от первой жены к Бестемьяновой

, 19:31 | Анастасия Игонина 67

Со второй супругой — олимпийской чемпионкой Натальей Бестемьяновой — Бобрин счастлив в браке с 1983 года.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Советский и российский фигурист Игорь Бобрин рассказал, как ушел от первой жены к Наталье Бестемьяновой. Откровенный рассказ мужчины был показан в ток-шоу, главной героиней которого стала именитая фигуристка.

Во время беседы с олимпийской чемпионкой ведущий затронул тему начала ее романа с Бобриным и показал фрагмент интервью, в котором спортсмен вспоминает о том, как он расставался с первой женой.

«Наташа мне сказала: «Игорь, может хватит нам уже как-то в друзьях ходить. И я понял, что да», — цитирует Бобрина Teleprogramma.pro.

По словам спортсмена, он долгое время думал над тем, как «более правдиво потерять первую семью». Игорь вспоминает: он открыл книгу, внутри которой лежала фотография Бестемьяновой — подарок самой Натальи.

«В ситцевом платьице стоит девушка — и я сказал, что это будет моя жена», — поделился фигурист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Кузьмин после возвращения к жене продолжает обеспечивать любовницу.

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