Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Пропавшую журналистку «Интерфакса» Маргариту Игнатову нашли живой. По данным сайта KP.RU, все это время 29-летняя девушка провела возле здания Храма Знамения иконы Божией Матери неподалеку от ее дома.

Маргариту Игнатову абсолютно случайно обнаружил волонтер Анатолий Кузнецов. Мужчина совершал обход территории церкви и увидел девушку, которая лежала между забором и хозпостройкой.

«У нас тут с утра кинологи ходили с собаками — в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — сказал волонтер.

Место, где была обнаружена Маргарита Игнатова, не просматривалось камерами видеонаблюдения. Когда к храму прибыли полицейские и врачи скорой помощи журналистка сворачивалась в клубок и пыталась от них закрыться.

«Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла», — цитирует издание собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Маргарита Игнатова находится под наблюдением врачей. Вполне вероятно, что девушке потребуется помощь психиатров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве.