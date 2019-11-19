  1. Пятый канал
  4. Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

, 15:07 | Василий Заика Видео 110

Маргарита Игнатова два дня жила на улице возле здания церкви недалеко от дома.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пропавшую журналистку «Интерфакса» Маргариту Игнатову нашли живой. По данным сайта KP.RU, все это время 29-летняя девушка провела возле здания Храма Знамения иконы Божией Матери неподалеку от ее дома.

Маргариту Игнатову абсолютно случайно обнаружил волонтер Анатолий Кузнецов. Мужчина совершал обход территории церкви и увидел девушку, которая лежала между забором и хозпостройкой.

«У нас тут с утра кинологи ходили с собаками — в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — сказал волонтер.

Место, где была обнаружена Маргарита Игнатова, не просматривалось камерами видеонаблюдения. Когда к храму прибыли полицейские и врачи скорой помощи журналистка сворачивалась в клубок и пыталась от них закрыться.

«Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла», — цитирует издание собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Маргарита Игнатова находится под наблюдением врачей. Вполне вероятно, что девушке потребуется помощь психиатров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

16:06
Боевика ИГ* посчитали беженцем в Европе
16:01
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
15:58
Отец Тимати отказался финансово помогать младшей сестре рэпера
15:40
В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
15:33
Появилось видео избиения капитана ФСБ в центре Москвы
15:26
Конкурс «Учитель будущего» стартовал в России

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]