«Усы твои секси»: экс-солистка «ВИА Гры» пофлиртовала с Иваном Ургантом

Надежда Мейхер-Грановская, одна из участниц так называемого «золотого состава» «ВИА Гры», пришла на ток-шоу к Ивану Урганту. Артистка сделала игривое признание ведущему в эфире федерального канала.

«А усы твои, кстати, секси», — заявила Мейхер-Грановская.

Певица даже попыталась потрогать шоумена за растительность на лице, но тот увернулся, подметив, что так, в основном, делают мужчины.

Instagram @vecherniy_urgant

В официальном аккаунте программы и на личной странице Надежды появилось несколько фотографий, на которых экс-солистка «ВИА Гры» позирует вместе с Ургантом. Для съемок Мейхер-Грановская выбрала черную узкую юбку в пол и свободную белую футболку с принтом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась растяжкой.