Ольга Серябкина не смогла возглавить рейтинг самых сексуальных женщин России

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина оказалась на третьей позиции в рейтинге «Топ-100 самых сексуальных женщин страны», по мнению журнала Maxim. Список итогового рейтинга опубликован на сайте журнала Maxim.

Возглавила рейтинг самых сексуальных женщин страны модель Ирина Шейк. Второе место заняла актриса театра и кино Любовь Новикова-Аксёнова.

Интересно, что Ольга сохраняет третью позицию в рейтинге второй год подряд. Звезда призналась, что ей нравится чувствовать себя сексуально на сцене и в обычной жизни. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передает вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать ее — особое состояние», — рассказала артистка.

Instagram @seryabkina

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото.