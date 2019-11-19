В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

В Краснодаре открыли мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«В Краснодаре открыли мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие вдова Нелли Михайловна Кобзон и сын Андрей Иосифович Кобзон», — говорится в сообщении.

Известно, что звание почетного гражданина Краснодара артисту присвоено еще в 1992 году. Мемориальную доску установили на здании дворца искусств творческого объединения «Премьера», который был создан при участии Кобзона.

«Краснодар и его жители любят Иосифа Давыдовича, его творчество. И открытие мемориальной доски — еще один вклад в сохранение памяти о нем», — сообщает глава города Евгения Первышова.

Иосиф Кобзон скончался в 2018 году в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец был похоронен с воинскими почестями в Москве.

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