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  4. В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

, 19:19 | Мия Субботина 35

Артист был почетным гражданином города с 1992 года.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

В Краснодаре открыли мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«В Краснодаре открыли мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие вдова Нелли Михайловна Кобзон и сын Андрей Иосифович Кобзон», — говорится в сообщении.

Известно, что звание почетного гражданина Краснодара артисту присвоено еще в 1992 году. Мемориальную доску установили на здании дворца искусств творческого объединения «Премьера», который был создан при участии Кобзона.

«Краснодар и его жители любят Иосифа Давыдовича, его творчество. И открытие мемориальной доски — еще один вклад в сохранение памяти о нем», — сообщает глава города Евгения Первышова.

Иосиф Кобзон скончался в 2018 году в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец был похоронен с воинскими почестями в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легендарный памятник «Чижику-Пыжику» отмечает 25 лет.

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