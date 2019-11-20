Не спасет: юрист о прекращении в Швеции следствия против Ассанжа

Расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции — официально закрыли. Об этом заявили представители прокураторы на специальной пресс-конференции.

По их словам дело развалилось из-за отсутствия доказательств. В Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании и именно по запросу Стокгольма власти Эквадора аннулировали его политическое убежище. Но прекращение расследования еще не означает счастливой развязки для австралийца.

«Есть обвинения в шпионаже и раскрытии секретных материалов, которые поддерживают США, и рассматривается вопрос об его экстрадиции из Великобритании в США. Говорить о том, что юридически его судьба будет более благоприятной для него самого, вряд ли уместно», — поясняет адвокат Денис Фролов.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за публикацию материалов о зверствах американских солдат в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.