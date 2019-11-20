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Не спасет: юрист о прекращении в Швеции следствия против Ассанжа

, 1:54 Эфирная новость 19

Прокуратура обвиняла основателя WikiLeaks в изнасиловании. Именно по их запросу Эквадор аннулировал Ассанжу политическое убежище.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 49

Расследование против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции — официально закрыли. Об этом заявили представители прокураторы на специальной пресс-конференции.

По их словам дело развалилось из-за отсутствия доказательств. В Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании и именно по запросу Стокгольма власти Эквадора аннулировали его политическое убежище. Но прекращение расследования еще не означает счастливой развязки для австралийца.

«Есть обвинения в шпионаже и раскрытии секретных материалов, которые поддерживают США, и рассматривается вопрос об его экстрадиции из Великобритании в США. Говорить о том, что юридически его судьба будет более благоприятной для него самого, вряд ли уместно», — поясняет адвокат Денис Фролов.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за публикацию материалов о зверствах американских солдат в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 49
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