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  4. Легковушка «снесла» женщину с коляской на тротуаре после ДТП в Подмосковье

Легковушка «снесла» женщину с коляской на тротуаре после ДТП в Подмосковье

, 19:23 | Василий Заика Видео 241

В результате аварии двухлетний малыш и его мать были госпитализированы.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

«Вазовская» легковушка буквально протаранила на тротуаре женщину с коляской после ДТП в Подмосковье. Столкновение двух автомобилей произошло на проспекте Ленина в Егорьевске.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель Ford выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Lada. После удара отечественный автомобиль выбросило на тротуар, где стояли пешеходы, намеревавшиеся переходить дорогу.

В результате ДТП пострадали трое местных жителей. Двухлетний малыш, который находился в коляске, и его мать с места происшествия были отправлены в больницу. Еще один пешеход от госпитализации отказался.

В настоящий момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге.

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