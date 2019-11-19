Легковушка «снесла» женщину с коляской на тротуаре после ДТП в Подмосковье

«Вазовская» легковушка буквально протаранила на тротуаре женщину с коляской после ДТП в Подмосковье. Столкновение двух автомобилей произошло на проспекте Ленина в Егорьевске.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель Ford выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Lada. После удара отечественный автомобиль выбросило на тротуар, где стояли пешеходы, намеревавшиеся переходить дорогу.

В результате ДТП пострадали трое местных жителей. Двухлетний малыш, который находился в коляске, и его мать с места происшествия были отправлены в больницу. Еще один пешеход от госпитализации отказался.

В настоящий момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге.