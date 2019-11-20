Последний холостяк: Киану Ривз сделал предложение своей возлюбленной

Киану Ривз прощается с холостяцкой жизнью. В 55 лет актер решился, наконец, связать себя узами брака.

Избранница — 46-летняя художница Александра Грант. Влюбленные знакомы почти десять лет. Когда-то Александра оформляла поэтический сборник Киану Ривза — и, видимо, сделала это настолько удачно, что актер продолжил общение. И хотя помолвка была тайной — скрыть что-либо от современных папарацци практически невозможно.

Целый день в сети появлялись новые подробности: как Киану украшал комнату свечами, как заказывал еду из итальянского ресторана — чтобы порадовать возлюбленную. Знакомые звездной пары сообщают, что Александра тут же ответила Киану согласием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Грант помогла Ривзу справиться с многолетней депрессией.