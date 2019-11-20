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  4. Последний холостяк: Киану Ривз сделал предложение своей возлюбленной

Последний холостяк: Киану Ривз сделал предложение своей возлюбленной

, 3:46 Эфирная новость 14

Долгие годы актер считался одиночкой, который после личной трагедии больше никогда не женится. Но никогда не говори «никогда».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Birdie Thompson, 5-tv.ru

Киану Ривз прощается с холостяцкой жизнью. В 55 лет актер решился, наконец, связать себя узами брака.

Избранница — 46-летняя художница Александра Грант. Влюбленные знакомы почти десять лет. Когда-то Александра оформляла поэтический сборник Киану Ривза — и, видимо, сделала это настолько удачно, что актер продолжил общение. И хотя помолвка была тайной — скрыть что-либо от современных папарацци практически невозможно.

Целый день в сети появлялись новые подробности: как Киану украшал комнату свечами, как заказывал еду из итальянского ресторана — чтобы порадовать возлюбленную. Знакомые звездной пары сообщают, что Александра тут же ответила Киану согласием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Грант помогла Ривзу справиться с многолетней депрессией.

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