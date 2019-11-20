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«Дальше будет только хуже»: Анна Михалкова разделась до нижнего белья

, 2:43 | Сергей Зеленский Фото 15

21 ноября в прокат выходит картина «Давай разведемся!».

Фото: YouTube / Т.Н

В преддверии премьеры фильма «Давай разведемся!» Анна Михалкова объяснила, почему в свои 45 лет решилась сняться в одном только нижнем белье.

Картина режиссера Анны Пармас повествует об успешном враче — акушере-гинекологе Марии, которая так поглощена работой, что не сразу замечает, что у ее мужа на стороне роман с фитнес-тренером. Далее неприятности растут как снежный ком — работа наваливается, а дети требуют внимания.

В один из таких моментов Мария приходит в бассейн, но в раздевалке ее по телефону отвлекают с работы, и она, позабыв надеть купальник, выходит к воде в нижнем белье телесного цвета.

YouTube / Т.Н

Анна признается, что, прочитав сценарий, именно из-за этой сцены хотела отказаться от съемок, однако передумала.

«В начале ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать», — приводит слова актрисы Teleprogramma.Pro.

Премьера фильма состоится 21 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Михалкова сбросила свыше 20 килограммов.

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